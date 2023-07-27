THY’de huzur hakkı 62 bin TL’ye yükseldi

THY yöneticilerinin huzur hakkı 16 ayda yüzde 149 oranında zamlandı. 2022’nin Mart ayında 25 bin TL olan huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da aralarında olduğu Türk Hava Yolları (THY) yöneticilerine ödenecek huzur hakkına zam yapıldı.

THY Anonim Ortaklığı Genel Kurul Toplantısı, 25 Temmuz’da gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddeleri arasında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ve ikramiye tutarları da yer aldı. Alınan karar kapsamında, üyelerin huzur hakkı ücretleri iki buçuk kat artırıldı.

THY’nin genel kurul toplantı tutanağına göre, 29 Mart 2022’de 25 bin TL olarak belirlenen huzur hakkı ücreti, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar üç kere zam gördü. Huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseldi. THY yöneticilerinin huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL olarak belirlendi.

THY yöneticileri, yüksek huzur hakkı ücretinin yanı sıra yılda dört huzur hakkı kadar ikramiye ve 15 bin TL’lik bayram ikramiyesi alacak.

Huzur hakkı ücretlerinin fahiş oranda artırıldığı genel kurul toplantısında Bilal Yıldız, Fatmanur Altun’un yönetim kurulu üyeliğine şerh düştü.

Yıldız’ın şerh gerekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın eşi Sayın Fatmanur Altun'un üyeliği teklifine ret oyu veriyorum" ifadesi kullanıldı.