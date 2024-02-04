THY’den 1 yılda 200 yolcuya uçuştan men cezası

THY Genel Müdürü Ekşi, 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan men ettiklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023'te kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan me men ettiklerini belirterek, bu yolcuların aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabildiğini bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.

THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler" ifadesini kullandı.