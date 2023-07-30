THY’den Avrupa uçuşları için ‘gecikme’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasitesi problemleri nedeniyle bugün Avrupa ülkelerine yapılacak uçuşlarda en az 45 dakika gecikmenin yaşanacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa ülkelerinde hava sahası kapasite problemleri yaşandığını belirterek “Uçaklarımız en az 45 dakika gecikme ile (slot) sefer yapabilmektedir” dedi.

Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 1630 planlı seferimiz var. Bunların 760 adedi Avrupa ülkeleri hava sahasından geçecek. 2022 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri ve yol boyu gecikmeleri maalesef devam ediyor. Haritada örneğin kırmızı ile görülen yerlerden geçecek uçaklarımız en az 45 dakika gecikme ile (slot) sefer yapabilmektedir. Bu da giden uçaklarımızın zamanında geri gelememesi ve bağlantılı seferin tehirine yol açmaktadır. Size daha iyi hizmet için tüm gücümüz ile çalışıyoruz.”