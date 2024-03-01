Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Esnafa destek kredilerinde üst limit yükseltildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafa Halkbank’tan kullandırılan genel işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, esnafa verilen destek kredisini 750 bin liraya çıkardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, kredi limitine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara verilen şahıs üst limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildiği bilgisine yer verildi.

Bolat'ın açıklaması şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak."