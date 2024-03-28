Ticaret Bakanı Bolat'tan "İsrail ile silah ticareti" iddialarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile silah ticareti yapıldığına yönelik iddialar hakkında konuştu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Bolat, "Araştırdık, delilleriyle beraber yaptığımız açıklamalarla bunun yalan, dezenformasyon ve yönlendirme amaçlı olduğunu ortaya koyduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün akşam katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile silah ticareti yapıldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Bolat, "Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını" söyledi. Bolat, "Türkiye'nin ve hükümetin, sürekli olarak İsrail ile ticaret yapma suçlamaları ile sıkıştırılmak istendiğini belirterek, bazı marjinal siyasi unsurların ve terör örgütlerinin sahte hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çalışmaları olduğunu" savundu. Bolat, İsrail istihbaratının da bazı bilgileri sızdırarak, bunu yaptırmaya çalıştığını söyledi. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bolat, bunların iç siyasette seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın oylarını düşürmek amacıyla yapıldığını savundu.

Bolat, GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) fasıllarına değinerek, "Bunlardan biri 36. fasıl, patlayıcı maddeler ve devamı, diğeri de silah ve mühimmat başlığı. Bu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verisinde ana başlık olarak görülünce, çok az miktarda yapılmış ama gümrük beyannamesine baktığınızda birisi jel yakıtı ve çakmak gazı, diğeri de avcılık ve sporculuk için yivli bir av tüfeği parçası ile balıkçılıkta kullanılan zıpkın şeklindeki ürünler çıktı. Ama haberin terör örgütü ile bağlantılı sitelerde veriliş şekli, Türkiye'nin silah ve mühimmat satıyormuşçasına bir suçlanma şekli. Bunlar devlete savaş açan siteler, haberlerine inanmak son derece yanlıştı. Araştırdık, delilleriyle beraber yaptığımız açıklamalarla bunun yalan, dezenformasyon ve yönlendirme amaçlı olduğunu ortaya koyduk" diye konuştu.

"FİLİSTİN'E YAPILAN TİCARETTE İSRAİL GÜMRÜKLERİNİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin, Filistin devletini tanıdığını ancak İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin tanımadığını ifade eden Bolat, bu nedenle Türkiye'den ve dünyadan Filistin'e yapılan ticarette, İsrail liman ve gümrüklerinin kullanılmak zorunda olduğunu kaydetti.

Bolat, 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin yüzde 33 azaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İthalatta yüzde 43, ihracatta yüzde 30 bir azalma ile ortalama yüzde 33'lük azalma gerçekleşti. Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile işbirliği, askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında asla bir irtibatı yok. Savunma sanayisi ürünleri için Milli Savunma Bakanlığının izin belgesine ihtiyaç var. Onları da araştırdık, hiçbirinde izin yok. Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı, biz Ticaret Bakanlığı olarak yaptık. Seçime 3-4 gün kala, hükümeti zor durumda bırakıp 'Acaba birkaç puan kaybettirir miyiz?' diye büyük bir haber yakalamış gibi sunulmak istenen yurt dışı kaynaklı bu sitelerin haberlerini çürüttük."

ÖZGÜR ÖZEL TİCARETİ YAPILAN ÜRÜNLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özgür Özel, İsrail ile ticaretin durdurulması çağrısı yapmıştı. Özel, ticareti yapılan ürünlere dikkat çekmiş "Ülkeyi yönetenlere bilhassa en yakınlarının, akrabalarının, çok yakında sözünü dinleyebileceklerin İsrail ile ticaretine sessiz kalmamaları gerektiğini, İsrail’e gübre, silah, mühimmat, bomba olarak kullanılabileceklerin ham maddesidir, başta gübre olmak üzere her türlü kimyasalın İsrail’e Türkiye’den ticaretinin hepimizi üzüntüye boğduğunu, mahcup ettiğini, dünya kamuoyu önünde de Türkiye’ye yakışmayan bir tutum olduğunu ifade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.