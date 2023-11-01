Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Bu yılın ilk 10 ayında 59 bin 293 şirket kapanmış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; “Türkiye genelinde, şirketlere baktığımızda bu yılın ilk 10 ayında şirket, ticari işletme olarak 152 bin 567 şirket açılmış, buna karşılık 59 bin 293 şirket kapanmış. Aynı esnaftaki gibi 3’te 2’lik fark var. Pandemi dönemi itibarıyla baktığımızda, 11 Mart 2020’de ortaya çıkmıştı, ortalama 3,5 yılda 644 bin 223 şirket açılmış, 241 bin 425 kapanmış” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin soruları yanıtladı. Ömer Bolat'ın verdiği yanıtlar özetle şöyle:

"23 BİN ÇALIŞANIMIZIN 8 BİNİ KADIN"

Bolat, bakanlıktan komisyona gelen kadın personel sayısının az olduğu eleştirileriyle ilgili “23 bin 10 çalışanımızdan, bayan personel sayımız yaklaşık 8 bin kişidir, yüzde 34’lük payı oluşturmaktadır. 23 bin 10 çalışanımızdan 15 bin 500’ü gümrük görevlisidir” dedi.

"618 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİ GÜMRÜKLERDEN YAPIYORUZ"

Bolat, gümrüklerdeki kaçakçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin “Gümrük İdaresi Türkiye’nin dünyanda en modern, etkin ve otomasyonla çalışan, dijitalleştirilmiş mekanizma ile çalışmaktadır. Bilge sistemi diye bir sistemle yönetiyoruz. 618 milyar dolarlık ticareti gümrüklerden yapıyoruz. Ülkeye kaçakçılık yoluyla ya da zararlı maddeler gibi unsurların girmesi konusunda yoğun bir denetim yapılmaktadır. Gümrük İdaresi Türkiye'nin dünyada en modern, etkin bir mekanizmayla çalışmaktadır. Çalışmalar sırasında yanlış bir işlem olduğunda denetim mekanizmalarımız da var. Hükümet kurulduğundan bu yana bütün bakanlıklarda tasarruf tedbirleri ile ilgili hazırlıklar yapıldı biz de bakanlığımızda bunlara azami dikkat gösteriyoruz" diye konuştu.

"BU YILIN İLK 10 AYINDA 152 BİN 567 ŞİRKET AÇILMIŞ, BUNA KARŞILIK 59 BİN 293 ŞİRKET KAPANMIŞ"

Bolat, kapanan işletmelerle ilgili de “2022 yılında 330 bin esnaf işletmesi açılmış, 125 bin 600 kapanmış. 2023’ün ilk 10 ayında 255 bin 197 açılmış, 109 bin işletme kapanmış...Türkiye genelinde, şirketlere baktığımızda bu yılın ilk 10 ayında şirket, ticari işletme olarak 152 bin 567 şirket açılmış, buna karşılık 59 bin 293 şirket kapanmış. Aynı esnaftaki gibi 3’te 2’lik fark var. Pandemi dönemi itibarıyla baktığımızda, 11 Mart 2020’de ortaya çıkmıştı, ortalama 3,5 yılda 644 bin 223 şirket açılmış, 241 bin 425 kapanmış” diye konuştu.

"KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN TOPLAM ÇEKLERE ORANI YÜZDE 0,8"

Karşılıksız çek oranlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Bolat, “2023 yılının ilk 9 ayında bankalarda ibraz edilen çek sayısı 12 milyon 516 bin 977 adet. Bunun 12 bin 169 adedi karşılıksız çıkmış. Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı yüzde 0,8. Burada negatif bir tren var önceki yıla kıyasla” bilgisini verdi.

"TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 93’ÜNÜ SANAYİ ÜRÜNLERİYLE SAĞLAMAKTADIR"

Bolat, bu yıl milli gelirin 1 trilyon doları aşacağını aktararak, “Sanayi üretimimiz oldukça iyi gidiyor. Türkiye, 255 milyar dolar ihracatının yüzde 93’ünü sanayi ürünleriyle sağlamaktadır. Yüzde 62’sini gelişmiş batı ülkelerine sanayi ihracı yapıyoruz” dedi.

"CEZALAR KONUSUNDA KANUN TEKLİFİMİZ OLACAK"

Ayrıca Bolat, marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin uyguladıkları tedbirlerle ilgili de "Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde piyasa gözetimi fahiş fiyat, stokçuluğa, karşı denetim gibi yetkilere sahibiz. Ceza olmazsa denetim yapmanın anlamı yok, cezanın amacı caydırıcılık. Cezalar konusunda kanun teklifimiz olacak, geçici kapatma yetkisi önereceğiz" ifadesini kullandı.