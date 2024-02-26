Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yanıltıcı ve aldatıcı reklamlara rekor ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara toplamda 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 342 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Toplantıda görüşülen 185 adet dosyadan 157'si mevzuata aykuru bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu, bu yılın ilk iki ayında toplam 345 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 296 adet dosya hakkında durdurma cezasının yarı sıra, toplam 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.