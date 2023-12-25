Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye ceza uygulandı
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır" açıklaması yaptı.
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