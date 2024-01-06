Ticaret Bakanlığı'ndan 58 firmaya 86 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle toplam 86 milyon 274 bin 994 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmelerle ilgili yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

"Piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaları Bakanlığımız radarına girmekte ve incelenmektedir." denilen açıklamada, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacı tüketiciyi korumaktır. Bu amaca uygun olarak 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin firmalar tarafından doğru uygulanması son derece önem arz etmektedir. Piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaları Bakanlığımız radarına girmekte ve incelenmektedir.

Bu doğrultuda öncelikli olarak;

Enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından, "stokta ürün bulunmaması" sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri,

Satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması,

Tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar olmak üzere,

Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Ticaret Bakanlığımız tarafından resen, hem de Bakanlığımıza CİMER, E-Devlet, Yazılı Başvuru ve Bakana Ulaşın kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

Ticaret Bakanlığımız tarafından 2023 yılında (21.12.2023 tarihi itibarıyla) mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketicilerle sözleşme akdeden firmalar nezdinde gerçekleştirilen inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilmiş mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle;

58 firmaya, toplam 86.274.994 TL idari para cezası uygulanmış,

5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin "Erişimin Engellenmesi” kararı verilmiş,

Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'nci maddeleri uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılmıştır.

Bununla birlikte, halihazırda 25 firma nezdinde inceleme ve denetim süreci devam etmektedir.

Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın bir şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedeflenmektedir."