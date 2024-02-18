Ticaret Bakanlığı'ndan ocak ayında 533 firmaya dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ocak ayında 533 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında, geçen ay 533 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 15 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Dahilde İşleme Rejimi, bir ülkenin gümrük mevzuatı altında yer alan ve belirli koşullar altında ithal edilen malların gümrük vergilerinden veya diğer ticari önlemlerden muaf tutulmasını sağlayan bir ticaret politikasıdır.

İthal edilen mallar ülke sınırları içinde belirli bir işleme tabi tutulurken; genellikle montaj, imalat veya işleme süreçlerinden geçerler ve daha sonra tekrar ihraç edilirler.

İhraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren ihracat teşvik sistemidir