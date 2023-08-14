Ticaret Bakanlığı'ndan 'piyasa bozucu ithalat' açıklaması

Ticaret Bakanlığı piyasa bozucu ithalata karşı uygulanan tedbirler hakkında bilgi verdi. Halihazırda 9 adet korunma tedbirinin yürürlükte olduğunu kaydeden bakanlık, bu tedbirlerin 2022'de yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulunduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa bozucu haksız ve dampingli ithalata karşı 9 korunma tedbirinin yürürlükte olduğunu belirterek, bu tedbirlerle geçen yıl yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,alınan tedbirler ve sonuçlarına ilişkin kısaca bilgi verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmaları maalesef aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye, yerli üreticilerini ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer almaktadır. İthalatımızın yüzde 88'lik kısmı ham madde ve yatırım malından oluşmaktadır."

Açıklamada, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995'ten bu yana, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alındığı belirtilerek, Türkiye'de halihazırda 126 anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirinin yürürlükte olduğu bildirildi.