Ticaret Bakanlığı, 'sipariş iptali' nedeniyle 44 firmaya 78 milyon TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi gibi nedenlerle 44 firmaya toplam 78 milyon TL ceza kestiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yaşanmaya başlanan sipariş iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.

2023 yılında gelen şikâyetlerle birlikte 61 firmanın denetlendiği belirtilen açıklamada 44 firmaya toplam 78 milyon 530 bin TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78.530.902 TL idari para cezası uygulanmıştır."

3 AY ÖNCE UYARMIŞTI

Bakanlık, haziran ayında yaptığı açıklamayla siparişleri gerekçesiz yere iptal eden e-ticaret firmalarını uyarmıştı. Açıklamada, idari yaptırım uyarısı yapılmıştı:

"Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur."