Ticaret Bakanlığı’ndan 358 lüks araca el koyma talebi

Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, 358 adet lüks aracın sahte faturalarla ülkeye sokulduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Piyasa değerinin 530 milyon lira olduğu açıklanan araçlarla ilgili olarak olaya karışan firma ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve araçlara el konulmasının talep edildiği açıklandı.

Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon lira tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığımızca yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir. Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.

Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."