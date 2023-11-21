Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu için tarih öne çekildi

İstanbul Valiliği, "Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" açıklamasını yaptı.

Güncel 21.11.2023 16:56 Giriş: 21.11.2023 16:56

Güncelleme: 21.11.2023 17:01 Kaynak: Haber Merkezi

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Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiği bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır" bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" ifadeleri kullanıldı.