Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu için tarih öne çekildi
İstanbul Valiliği, "Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır" bilgisine yer verildi.
Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Sıradaki Haber