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Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu için tarih öne çekildi

İstanbul Valiliği, "Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 21.11.2023 16:56
  • Giriş: 21.11.2023 16:56
  • Güncelleme: 21.11.2023 17:01
Kaynak: Haber Merkezi
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu için tarih öne çekildi

Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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