"Ticari kredi kartlarında taksit sayısı artırılsın" çağrısı

ATO Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasına ilişkin çağrı yaparak, "Taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, enflasyonla mücadele sürecinde, parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında kredi kartlarına yönelik sınırlandırmaların gündeme geldiğini ifade etti.

Bireysel ve ticari kredi kartlarının ayrı ele alınmaları gerektiğine dikkati çeken Baran, iş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını ancak zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini bildirdi.

"ÜRETİME VE TİCARETE OLUMLU YANSIYACAK"

Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ticari kredi kartları şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmadığı için de herkes tarafından kabul ediliyor. Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır."