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Tiktok'a kişisel veri ihlali cezası: 345 milyon euro ödeyecek

İrlandalı veri denetim kurumunun Çinli video paylaşım platformu Tiktok'a 345 milyon euro (370 milyon dolar) para cezası verdiği bildirildi.

Dünya
  • 16.09.2023 10:01
  • Giriş: 16.09.2023 10:01
  • Güncelleme: 16.09.2023 10:06
Kaynak: AA
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Tiktok'a kişisel veri ihlali cezası: 345 milyon euro ödeyecek
Fotoğraf: AA

TikTok platformuna 345 milyon euro para cezası verildi. 

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan (DPC) yapılan açıklamada, video paylaşım platformu tarafından çocukların kişisel bilgilerinin kullanılması konusunda Avrupa Birliği (AB) yasalarının ihlal edildiği, bu nedenle platforma 345 milyon euro (370 milyon dolar) para cezası kesilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tiktok tarafından söz konusu kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlallerin 31 Temmuz-31 Aralık 2020'de gerçekleştiği kaydedildi.

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