TikTok akımı 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

İngiltere'de TikTok'ta gördüğü bir akımı denediği öne sürülen 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Lancaster kentinde, TikTok'ta gördüğü bir akımı denemeye çalışan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın aktardığına göre, Tommie-Lee Gracie Billington isimli çocuk, bir arkadaşının evinde kimyasalların solunmasını içeren 'kromlama' denilen ve akımı denemeye çalıştı.

Billington, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk kurtarılamadı.

11 yaşındaki çocuğun büyükannesi Tina, "Tıpkı babası gibi altından bir kalbi vardı. Ailemiz perişan durumda" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan TikTok sözcüsü ise, platformda böyle bir akımın yer almadığını söyledi.

Sözcü 'kromlamanım' TikTok'a özgü bir trend olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.