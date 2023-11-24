TikTok fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı

Son günlerde balya balya para ile videolar çeken ve eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile yaşadığı olaylı ilişkiyle tanınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı.

Güncel 24.11.2023 20:11 Giriş: 24.11.2023 20:11

Güncelleme: 24.11.2023 20:13 Kaynak: AA

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Son günlerde balya balya para ile videolar çeken ve eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile yaşadığı olaylı ilişkiyle tanınan TikTok fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu. Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı. Aracında uyuşturucu bulunan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı