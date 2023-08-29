Tiktok, Kuran yakan Momika'nın hesabını para kazanmaya kapattı

Popüler sosyal medya platformu TikTok, İsveç'te Kuran yakma gibi eylemlerde bulunan Irak asıllı Salwan Momika’nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, İsveç'te Kuran yakma gibi eylemlerde bulunan Irak asıllı Salwan Momika’nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklama yapan Tiktok yetkilileri Momika'nın hesabının para kazanma özelliğinin kapatıldığını doğruladı.

Ülkenin resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan Momika, Tiktok'ta canlı yayımladığı Kuran yakma gibi eylemlerin videolarının milyonun üzerinde seyirciye ulaştığını söyledi. Canlı yayın esnasında 1 saatte Tiktok'tan 100 dolarla 300 dolar arasında para kazandığını kaydeden Momika, bundan başka geliri olmadığını ve Tiktok'un da gelir getiren bu özelliğini kapattığını aktardı.

MOMİKA'YA BIÇAKLI SALDIRIDAN CEZA

Aftonbladet gazetesi de Momika'nın 2021'de sığınmacı evinde kalırken, Eritreli bir sığınmacıyı bıçakla tehdit etmekten ceza aldığını yazdı. Haberde, Momika'nın bıçaklı tehditten 80 saat kamuda ücretsiz çalışmaya mahkum edildiği ve söz konusu sığınmacıya bin dolar tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kuran yakma ve benzeri eylemler yoğunlaşırken, bu tür girişimlere izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kuran yakma eylemlerinde bulunmuştu.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde Kuran yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde Kuran'ı ve Irak bayrağını ayağıyla çiğnemişti.

Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta Stockholm'ün çeşitli yerlerinde Kuran yakmıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta Kuran yakmıştı.