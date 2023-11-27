TikTok’ta açtığı yayın ve topladığı para gündem olan kadın serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kadın hakkında suç duyurusunda bulunurken; içeriklerin kaldırılması için de harekete geçildi.

Güncel 27.11.2023 13:54 Giriş: 27.11.2023 13:54

Güncelleme: 27.11.2023 16:14 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı ‘müstehcen’ içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Kartal'daki evinde gözaltına alınan 35 yaşındaki G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Burada ifadesi alınan G.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Söz konusu kişinin paylaşımlarında, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgi yer aldı: "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."