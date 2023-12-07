TikTok’un ödediği vergi belli oldu

TikTok Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’den sorumlu yöneticisi Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Emir’in açıkladığı veriye göre, 2023’ün Ocak-Eylül döneminde uygulamadaki 16 milyon içerik sakıncalı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırılırken TikTok, Türkiye’ye 449 milyon TL vergi ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, uygulamaları ile son dönemde tartışma yaratan TikTok’un temsilcilerini dinledi. AKP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın konuşması ile başlayan komisyon toplantısı, zaman zaman tartışmalı anlara sahne oldu. AKP’li Yayman, ulus aşırı dijital mecraların kendisini ulus devletlerinin üzerinde gördüğünü belirterek, “Biz, herkesin kendi sorumluluk alanı içinde, hukukun sınırları içinde kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

Dijital alanların, İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere, uluslararası krizlerde taraf olduğunu kaydeden Yayman, “Gerçek hayatta suç olan dijitalde de suçtur. Bir şehrin meydanında nasıl ki bir kadının soyunması hayatın olağan akışına ters ise dijitalde de öyledir” dedi.

HER AY 1 MİLYARI AŞKIN ZİYARETÇİ

Komisyonda soruları yanıtlayan TikTok Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, uygulamaya her ay 1 milyarı aşkın ziyaretçi geldiğini ifade etti. Emir, TikTok’un moderasyon ekibi içerisinde Türkçe bilenlerin oranının yüzde 4,5 olduğunu belirterek, “Bu da bizim Türkiye’ye verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkçe, moderasyon ekibinde en çok bilinen beşinci dil” ifadesini kullandı.

Gelen, TikTok’ta yayından kaldırılan içeriklerin sayısını da paylaştı. Buna göre, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde uygulamadaki 16 milyon içerik, “Uygunsuz” bulunduğu için yayından kaldırıldı.

YÜZ MİLYONLARCA LİRA VERGİ

TİkTok yöneticisinin uygulamanın Türkiye’ye ödediği vergiye yönelik açıkladığı rakamlar ise dudak uçuklattı. TikTok’un 2022 yılında 93 milyon TL olan Türkiye’ye ödediği verginin, 2023 yılında 449 milyon TL’ye yükseldiği öğrenildi.

NEDEN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA KOŞTUNUZ?

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, çürümenin yalnızca internette değil, televizyonlarda da görünür hale geldiğinin altını çizerek, “Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde önce ahlak tükenir. Bu tükenişin nedeni TikTok değil, kötü yönetimdir” değerlendirmesinde bulundu. TikTok’un, “Dezenformasyona Mücadele” adı altında İletişim Başkanlığı ile yaptığı işbirliğini eleştiren Özkan, şunları söyledi:

“Depremde, ‘İmdat, kimse yardıma gelmiyor’ diyen insanların feryatlarını mı kaldırdınız? Neden hemen İletişim Başkanlığı’na koştunuz? Neyi kaldırdığınız ile ilgili bir şey söylemeden biz bunu yasakçı tutum olarak algılarız. TikTok’un görevi Türkiye’deki dezenformasyonla mücadele değildir. Biz bir hukuk devletiyiz. Dezenformasyonla mücadele TBMM’nin yetkilendirdiği mahkemeler tarafından yürütülmelidir.”