TIME Dergisi 'yılın kişisi'ni seçti

ABD merkezli TIME dergisi 'yılın kişisi' olarak olarak şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift'i seçti.

ABD merkezli TIME dergisinin 1927 yılından beri her yıl verdiği 'yılın kişisi' ödülünün bu yılki sahibi şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift oldu.

Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde de beşinci olan Swift, medya ve eğlence alanında uzman editör ve yazarlar tarafından hazırlanan pek çok listede de birinci sırada yer alıyor.

"SINIRLARI AŞMANIN YOLUNU BULDU"

TIME dergisi editörü Sam Jacobs, ödülün Swift'e verildiğini açıkladığı yazısında "Çok sayıda kurumun başarısız olduğu bölünmüş bir dünyada, Taylor Swift sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu buldu" ifadelerine yer verdi.

Jacobs ayrıca, "Bugün gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı bu kadar iyi hareket ettiremez. Bu başarıyı elde etmek genellikle gezegenlerin hizalanmasına ve kadere bağladığımız bir şeydir, ancak yıldızlara çok fazla itibar etmek onun yeteneğini ve gücünü göz ardı etmek demektir" diye ekledi.

SWIFT: "BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI"

Ödüle layık görülen ABD'li şarkıcı ise, "Kariyerimde 20 yıl boyunca iniş çıkışlar yaşadım. Bana bir taç verildi ve daha sonra geri alındı. 33 yaşımda bu ünvana layık görülmeyi kariyerimde büyük bir dönüm noktası olarak görüyorum" diye konuştu.

TIME Dergisi, geçen sene yılın kişisi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi seçmişti.