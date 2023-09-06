Timur Soykan: AKP Hakkari İl Başkanı, 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunanların avukatıydı

BirGün yazarı ve Halk TV yorumcusu Timur Soykan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 11 yaşındaki bir kıza 3 kişinin cinsel istismarda bulunduğu olayı yeniden gündeme taşıdı. Sanıkların 8 ay sonra tahliye edildiğini hatırlatan Soykan, sanıkların avukatının ise AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya olduğunu söyledi.

BirGün yazarı Timur Soykan, Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' programında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde 2016 yılında yaşanan cinsel istismar olayını yeniden gündeme taşıdı. Nihat Yılmaz, Veysi Yılmaz ve Zahir Yılmaz ismindeki üç kişi, 11 yaşındaki Esra’ya cinsel istismarda bulunmuş, sanıklar 8 ay sonra tahliye edilirken Esra intihar etmişti. Soykan, sanıkların avukatının AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya olduğunu söyledi.

Soykan’ın anlattıklarına göre Nihat Yılmaz, Veysi Yılmaz ve Zahir Yılmaz'ın cinsel istismarda bulunduğu Esra, yaralı şekilde akrabaları tarafından bulundu. Soykan, "İddiaya göre bu kişiler Esra'ya bu kötülüğü yapan tecavüzü kayda aldıklarını ve birini söylerse yayınlayacaklarını ve onu öldüreceklerini söylüyor" dedi.

Esra’nın yaşadıklarını kaldırıldığı hastanede kendisiyle ilgilenen hemşireye anlattığını aktaran Soykan, yaşanan adli süreci şöyle anlattı:

"Bu 3 kişi hakkında soruşturma başlatılıyor ve tutuklanıyorlar. HTS kayıtlarında da Esra ile bu şahısların iletişim kurulduğu ortaya çıkıyor. Baz sinyali de var. Adli Tıp kontrolünde tecavüz de tespit ediliyor. Ancak raporda, erkek DNA'sı olduğu ama kadın DNA'sı ile karıştığı için kimliğin belirsiz olduğu yazıyor. Raporda meni de bulunmasına rağmen bu belirsizlik nedeniyle bu tutuklular tahliye ediliyor."

SANIKLARIN AVUKATI AKP İL BAŞKANI

Timur Soykan, cinsel istismar şüphelisi 3 kişinin avukatının AKP Hakkari İl Başkanı Zeydii Kaya olduğunu belirterek "Böyle rastlantı olur mu?" diye sordu.

ESRA İNTİHAR ETTİ



Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'in yaklaşık 2 ay önce gündeme taşıdığı habere göre köy meclisi, Esra'nın ailesine şikâyetlerini geri almaları için baskı yaptı. 17 Temmuz’da Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma öncesi Hakkari Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Nükeyf Onursal, köy muhtarının başı çektiği, köy meclisi ve köylülerin, yıllardır aileyi tehdit ettiğini, buna rağmen ailenin adalet arayışına devam ettiğini belirterek duruşmaya katılım çağrısında bulunmuştu.

ESRA'NIN ANNESİ BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ



Nükeyf Onursal, Esra'nın ölümün ardından bile köy meclisinin baskısının devam ettiğini, Esra'nın annesinin de yaşananlar sonucunda beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatmıştı.