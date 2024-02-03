Timur Soykan'ın "Ayasofya Müezzini 'Sazan Sarmalı'nda çıktı" başlıklı haberine erişim engeli

BirGün yazarı Timur Soykan'ın "Ayasofya Müezzini 'Sazan Sarmalı'nda çıktı" başlıklı haberine erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı Ayasofya Müezzini Rıdvan Akbaş'ın başvurusuyla bir günde alındı.

Ayasofya Müezzini Rıdvan Akbaş, gazeteci Timur Soykan'ın 31 Ocak tarihinde BirGün'de yayımlanan "Ayasofya Müezzini 'Sazan Sarmalı'nda çıktı" başlıklı haberi için erişim engeli kararı aldırdı.

Rıdvan Akbaş, 2 Şubat'ta “kişilik hakkının ihlal edildiğini” ileri sürerek Soykan'ın "Ayasofya Müezzini 'Sazan Sarmalı'nda çıktı" başlıklı haberinin erişime engellenmesi talebiyle İstanbul 2. Sulh ve Ceza Hakimliği'ne dilekçe verdi. Talebi değerlendiren hakimlik jet hızıyla harekete geçerek aynı gün erişim engeli kararı verdi.

Timur Soykan'ın haberinde, imamların, kaymakamların, belediye başkanlarının ve AKP ilçe başkanlarının adlarının da geçtiği bir dolandırıcılık olayında milyonlar liralık vurgun yapıldığı anlatılıyordu. Vurgunda yüzlerce mağdurun olduğu belirtiliyordu.

Sazan sarmalı yöntemiyle yapılan dolandırıcılık olayında Ayasofya’nın sesiyle meşhur müezzini Rıdvan Akbaş'ın adı da geçiyordu.