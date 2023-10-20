Timur Soykan ve İsmail Saymaz, Frankfurt Kitap Fuarı’nda BirGün Okur buluşmasında

Yazarımız Timur Soykan ve gazeteci İsmail Saymaz bugün Frankfurt Kitap Fuarı’nda BirGün Okur Buluşması’na katılacak. BirGün standındaki etkinliğin başlama saati 17.00'de.

Tekin ER / Frankfurt

Bu yıl 75’incisi düzenlenen ve Türkiye medyasından sadece gazetemizin yer aldığı Frankfurt Kitap Fuarı’ndaki “BirGün Okur Buluşmaları” devam ediyor.

100’e yakın ülkeden yaklaşık 4 bin yayın kuruluşunun katıldığı dünyanın en büyük kitap fuarındaki BirGün buluşmalarında bugün Almanya saatiyle 17.00’de gazetemiz yazarı Timur Soykan ve gazeteci İsmail Saymaz okurlarla imza etkinliğinde bir araya gelecek.

18 Ekim’de başlayan ve 22 Ekim Pazar günü sona erecek olan fuarda BirGün gazetesi 5.0/C158 standında yer alıyor. 21 Ekim Cumartesi günü de (yarın) 13.00-18.00 saatleri arasında da Soykan ve Saymaz okurlarla bir kez daha bir araya gelecek.

HALKEVİ’NDE NASIL BİR CUMHURİYET PANELİ



Fuarda yapılacak BirGün okur buluşmasının ardından yarın Yayın Koordinatörümüz Yaşar Aydın, Timur Soykan ile İsmail Saymaz Frankfurt Halkevi’nde “100 yılda Cumhuriyet” konulu panele katılacak.

“100. yılında Cumhuriyet neleri kaybetti? Ne yapmalı, nasıl yapmalı” başlıklı panel 21 Ekim 2022, saat 19.00’da “Frankfurt Türk Halkevi, Werrastraße 29, 60486 Frankfurt am Main” adresinde gerçekleşecek.

Frankfurt Sol Kültür Evi panele katılım çağrısında bulunurken, yapılan açıklamada “Halkı nefes alamaz hale getiren ekonomik krizin yanı sıra şeriatın kapısını adım adım açılmasını sağlayan cemaat ve tarikat yapılanmaları ile Türkiye’yi nasıl yeni bir yüzyılın beklediği konuşulacak” ifadelerine yer verildi.