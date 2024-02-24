Timur Soykan’ın yeni kitabı Baron İstilası’na Ceza’dan "Suspus" ile destek

BirGün yazarı Timur Soykan’ın “Baron İstilası” kitabının tanıtımında Ceza’nın Suspus şarkısı kullanıldı.

Timur Soykan’ın yakın zamanda çıkacak yeni kitabı “Baron İstilası”nın tanıtımları için ünlü rap sanatçısı Ceza, “Suspus” şarkısıyla destek verdi.

Timur Soykan Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni kitabım ‘Baron İstilası’ çok yakında çıkıyor. Türkiye'nin dünya mafyasının üssüne nasıl dönüştürüldüğünü okuyacaksınız. Vatandaş yapılan ya da oturum izni verilen çete liderlerinin ürkütücü hayatlarını ve vahşi mafya savaşlarını bu kitapta bulacaksınız. Hava puslu failler suskun ama biz #suspus olmayacağız. Teşekkürler CEZA...”