Tinerle sobayı yakarken yaralandı: 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'da işyerinde sobayı tinerle yakan ve tinerin parlaması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yener Durmuş, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, işyerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yener Durmuş, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç-bakım binasında işçi olarak çalışan Yener Durmuş, 16 Şubat saat 08.00 sıralarında iş yerinde sobayı tinerle yakmak istedi.

Bu sırada tiner parladı, Durmuş'un vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, ardından da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda 3'üncü derece yanıklar tespit edilen Durmuş, yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.