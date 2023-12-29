TİP: Ankara Emniyeti, sosyal medya sorumlularımızın kimlik bilgilerini istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması yürütüldüğünü duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden 21 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptıkları istifa çağrısıyla ilgili sosyal medya sorumlularının açık kimlik bilgilerini istediğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmaya esas olmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, CİMER’e yapılan bir şikayet doğrultusunda aşağıdaki gönderi hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan ötürü ifadesi alınmak üzere partimizin sosyal medya sorumlularının… https://t.co/Kjb8nM3Izz — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) December 29, 2023

Paylaşımda yer alan ifadelerin Parti’ye değil Erdoğan’a ait olduğunu belirten TİP, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmaya esas olmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, CİMER’e yapılan bir şikayet doğrultusunda aşağıdaki gönderi hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan ötürü ifadesi alınmak üzere partimizin sosyal medya sorumlularının açık kimlik bilgilerini talep etti. Eğer afişte yer alan sözler hakaret suçunu oluşturuyorsa, bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Biz de soruyoruz, TİP’in sosyal medya hesaplarını kim kullanıyor?”