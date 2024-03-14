Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

14 Mart Tıp Bayramı doktorlar ve sağlık emekçileri için önemli bir bayramdır. Tıp Bayramı Türkiye'de 1976'dan bu yana sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlamalar yapılmakta ve 14 Mart'ı kapsayan hafta Tıp Haftası olarak kabul görülmektedir. Peki, Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizde 1976'dan bu yana kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı pek çok doktor ve sağlık emekçisi için takvimlerde önemli bir günü işaret ediyor. Takvimlerde 14 Mart olarak işaretlenen Tıp Bayramı esas olarak 14 Mart'ı içine alan hafta içerisinde kutlanıyor. Peki, Tıp Bayramı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

Tıp Bayramı nedir?

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı tarih esas alınarak kutlanan Tıp Bayramı toplumda doktorların ve sağlık emekçilerinin öneminin altının çizildiği bir gün olarak anılmaktadır. Osmanlı zamanında II. Mahmut'un padişah olduğu 14 Mart 1827'de, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, 1976'dan bugüne "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.