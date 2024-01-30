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TİP, Can Atalay için sokağa iniyor

TİP, bu akşam İstanbul, Ankara ve İzmir'de Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini protesto için eylem yapacak.

Güncel
  • 30.01.2024 18:51
  • Giriş: 30.01.2024 18:51
  • Güncelleme: 30.01.2024 18:59
TİP, Can Atalay için sokağa iniyor

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası tüm yurttaşları sokağa çağırdı.

Baş, Twitter’dan şunları yazdı:

“CanAtalay’ın milletvekilliğini düşürmek “Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım” demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz.”

Öte yandan TİP, sosyal medya hesaplarından İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem çağrısında bulundu.

İşte eylem çağrıları:

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