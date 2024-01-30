TİP, Can Atalay için sokağa iniyor

TİP, bu akşam İstanbul, Ankara ve İzmir'de Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini protesto için eylem yapacak.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası tüm yurttaşları sokağa çağırdı.

Baş, Twitter’dan şunları yazdı:

“CanAtalay’ın milletvekilliğini düşürmek “Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım” demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz.”

#CanAtalay’ın milletvekilliğini düşürmek “Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım” demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız.



Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz. — Erkan BAŞ (@erkbas) January 30, 2024

Öte yandan TİP, sosyal medya hesaplarından İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem çağrısında bulundu.

İşte eylem çağrıları: