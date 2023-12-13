TİP Genel Başkanı Baş'tan AYM'ye tepki: Bu top çevirme oyununa son verin

TİP Milletvekili Can Aatalay'a ilişkin dosyanın Genel Kurul'a sevk edilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Anayasa Mahkemesi, Atalay hakkındaki ihlal kararını oy birliğiyle almalıdır. Bu top çevirme, çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak halkın iradesini gasbetme oyununa son verilmelidir" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararını oy birliğiyle alması gerektiğini belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, AKP döneminde tarihinin en adaletsiz dönemini yaşadığını söyledi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına rağmen Gezi Parkı davası hükümlüsü olarak halen cezaevinde tutulduğunu belirten Baş, duruma ilişkin Anayasa Mahkemesine ikinci kez başvuruda bulunduklarını söyledi.

"HAK İHLALİ KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINMALI"

Anayasa Mahkemesinin başvuruyu oy birliğiyle Genel Kurula sevk ettiğini öğrendiklerini ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kararının doğru olan bölümü, bu ihlali oy birliğiyle kabul etmesiydi. Anayasa Mahkemesi öncelikle ve ivedilikle bu ihlal başvurusunu gündemine almalı ve daha önce oy çokluğuyla aldığı kararın uygulanmaması karşısında oy birliğiyle ihlal kararı vermeli. Bu top çevirme, çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak halkın iradesini gasbetme oyununa son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi verdiği kararı uygulamayan, anayasayı ayaklar altına alan bu ihlale karşı sessiz kalmamalı. Daha önce ne oy kullanmış olursa olsun bütün üyeler oy birliğiyle bu ihlali karar altına almalıdır. Anayasa Mahkemesi, Atalay hakkındaki ihlal kararını bu defa oybirliğiyle almalıdır."

ATALAY DOSYASI GENEL KURUL'DA

Tutuklu TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu bugün görüşen AYM, birinci bölümde görüşülen ihlal başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.

AYM, daha sonra belirlenecek bir günde başvuruyu görüşerek karara bağlayacak.