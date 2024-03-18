TİP'in adaylıktan çektiği Zan'dan açıklama: Yoluma devam edeceğim

TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan, "Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" dedi, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söyledi.

TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan, açıklama yaptı. Zan, "Tehdit edip çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu parti genel merkezimle ve genel başkanımla paylaşmıştım. Partim bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler" dedi. "Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" diyen Zan, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söyledi.

TİP'ten adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video ve metin paylaşan Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Adliye önünde basına konuşan Zan, şunları dile getirdi:

"Az önce Sayın Savcımızın yanına çıktım, gerekli açıklamaları ilettim. Son bir haftadır yoğun bir tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına bana geldiklerini söyleyen ve beni, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Durumu parti genel merkezimle ve genel başkanımla paylaşmıştım. Partim bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını söylediler. Ancak dün itibarıyla az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar vermek ve basın yoluyla bana itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de gelip suç duyurusunda bulundum" dedi.

Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLADI

Zan, sosyal medyadan ise yazılı olarak şunları söyledi: "Sevgili Halkım Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler. Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz… “Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum”"