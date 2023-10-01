TİP'in Can Atalay için 'Özgürlük Yürüyüşü' Hatay'dan başladı

Türkiye İşçi Partisi'nin, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay'da onanan Milletvekili Can Atalay için 'Özgürlük Yürüyüşü' Hatay'dan başladı. Genel Başkan Erkan Baş, "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için “Özgürlük Yürüyüşü”nü bugün Hatay'dan başlattı.

Yürüyüşün ilk gününde Erkan Baş, TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay’ın ailesi, arkadaşları ile birlikte, Asi Yaşam Merkezi Sosyal Alanı’nda basın açıklaması yaptı.

Erkan Baş, burada yaptığı açıklamada, "Bugün bir ekip, tarihi bir özgürlük yürüyüşünün ilk adımını atmak için Hatay'dadır. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz çünkü on binlerce yurttaşımızın iradesinin gasp edildiği bir kentteyiz" ifadelerini kullandı.

"Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz" diyen Baş, şunlark kaydetti: "Depremde on binlerce insanımızı yitirdiğimiz bir kentteyiz ve yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz çünkü eğer Gezi bir davanın konusu olacaksa önce Ali İsmail'in, önce Abdocan'ın, önce Ahmet Atakan'ın hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz."

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Ankara'ya uzanacak #ÖzgürlükYürüyüşü'ne Hatay'dan başlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum. Ben yürüdükçe biz kalabalıklaşacağız, onlar yalnızlaşacak. Kardeşim, nerede olursan ol, sen de yürü karanlığın üstüne. Cesaretle yürüdükçe kavuşacağız özgürlüğümüze!" dedi.

TİP'in 'Özgürlük Yürüyüşü'ne Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay da katıldı.