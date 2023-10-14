TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 14. gününde: Erkan Baş, Amasra'daki maden katliamında ölen madenciler için yürüdü

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, Amasra'daki maden katliamında hayatını kaybedenler için yürüdüklerini söyledi.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 14'üncü güne girildi.

Bugün Niğde’de Çiftehan’dan Ulukışla’ya yürüyen Erkan Baş’a CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de eşlik etti.

Erkan Baş, bugünkü yürüyüşlerini 14 Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait (TTK) maden ocağında metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybeden 43 madenciye adadıklarını söyledi.