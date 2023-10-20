TİP'in Özgürlük Yürüyüşü 20'nci gününde: Erkan Baş, Alevi yurttaşlar için yürüdü

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 20'nci gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, Alevilerin hakları için yürüdüğünü ifade ederek, “Hoşgörüyü, kardeşçe yaşama arzusunu büyüteceğiz” dedi.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 20'nci güne girildi.

Erkan Baş, yürüyüşün bugünkü kısmını Alevi yurttaşlara ithaf ettiklerini belirtti.

Erkan Baş’a bugünkü yürüyüşünde Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Taşdelen Cemevi Başkanı Hasan Sucu, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Aydın Deniz, ABF Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya ve Divriği Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aziz Savaş eşlik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baş, şunları söyledi:

“Özgürlük Yürüyüşü’nün 20. gününde eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü mücadelelerini veren Alevi yurttaşlarımız için yürüyorum. Bu topraklarda inancına, ibadetine, kültürüne saygı gösterilmeyen Alevi yurttaşlarımız için özgürlük, inanç özgürlüğü talep ediyorum. Hoşgörüyü, kardeşçe yaşama arzusunu büyüteceğiz."