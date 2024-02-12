TİP'in Tarsus yönetimi Gökhan Zan'ın aday gösterilmesi nedeniyle istifa etti

TİP’in Tarsus İlçe Yönetimi, Gökhan Zan’ın TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından istifa etti. “Popülist yaklaşımın parti politikası haline getirildiğini” ifade eden ilçe yönetimi, görüşlerinin salt Gökhan Zan’ın şahsıyla ilgili olmadığını belirtti.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski İYİ Partili Gökhan Zan’ı aday göstermesine tepki gösteren Mersin’in Tarsus ilçesindeki parti yönetimi istifa etti.

İlçe yönetiminin açıklamasında ‘TİP’in popülist yaklaşımlarla aday göstermesinin parti politikası haline geldiği’ savunularak, “Görüşlerimizin salt Gökhan Zan’ın şahsı ile ilgili olmadığını belirtmek isteriz” dendi.

Yerel gazetelerden Akkoz’nın aktardığına göre ilçe yönetiminin açıklaması şöyle:

“Halkımızı iktidar ve muhalefet arasındaki sıkışmışlıktan kurtarmak iddiası ile yola çıktığımızı ifade ederken geldiğimiz noktada bu sıkışmışlık haline bir katkı da partimiz tarafından yapılmaktadır.

Biz Anayasa’nın dahi uygulanmadığı bir ülkede, diğer partilerin sürekli sandığı işaret eden muhalefetinin karşısında durduğumuzu iddia ederken, parti günlük popülist yaklaşımlarla aday tanıtmaktadır. Bugün, Gökhan Zan’ın adaylığının gösterdiği sonuç bunun aslında parti politikası haline geldiği gerçeğidir.

Gökhan Zan’ın deprem sürecinde yaptıkları hepimiz tarafından takdirle izlenmişti. Bu sebeple bu görüşlerimizin salt Gökhan Zan’ın şahsı ile ilgili olmadığını belirtmek isteriz.

Burada esas dikkat çekmek istediğimiz nokta partinin sürekli popüler kimlikler üzerinden adaylık dayatmasının partinin varoluş amacına ters yaklaşımıdır.

Bu “mış” gibi yapma siyasetinin daha kolay yapılacağı alanların zaten var olduğu, Gökhan Zan ne kadar TİP’e yakınsa bizim de o siyaset alanlarına yakın olduğumuzu ve sırf bunu tercih etmediğimiz için bugün TİP çatısı altında olduğumuzu düşünmekteyiz.

Bu zamandan sonra yapacaklarımızın ‘düzen siyaseti’ diye adlandırılan partilerden bir farkı kalmayacak olması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak mevcut tüm görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi bildirmekteyiz.”

İstifa edenlerse şöyle belirtildi: Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Yönetimi Yusuf Fıratoğlu (İlçe Başkanı), Gülhan Demirkanlı, Çağrı Erdiven, Aysun Çetinkaya, Banu Bolat, Azat Orakçı.