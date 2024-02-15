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TİP İzmir adaylarını açıkladı

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin adaylık süreci sonlanmak üzere. TİP, 31 Mart seçimleri öncesi İzmir’de altı ilçede yarışa katılacağı adayları duyurdu.

Güncel
  • 15.02.2024 20:25
  • Giriş: 15.02.2024 20:25
  • Güncelleme: 15.02.2024 20:51
Kaynak: Haber Merkezi
TİP İzmir adaylarını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi 31 Mart seçimleri öncesi İzmir’de altı ilçede yarışa katılacağı adayları duyurdu. Buna göre DEVA Partisi eski ilçe başkanı Süleyman Şencan TİP’in Kemalpaşa Belediye Başkan adayı oldu.

TİP'in İzmir hesabından "Şeffaf, denetlenebilir, halkçı, kamucu, emekçi dostu bir belediyecilik için Kemalpaşa’da oylar Süleyman Şencan’a, oylar TİP’e" paylaşımı yapıldı. 

Açıklanan adaylar şöyle:

Kemalpaşa: Süleyman Şencan

Urla: Aytekin Aktaş

Selçuk: Uğur Fırat

Güzelbahçe: Fikret Sapmaz

Seferihisar: Sevay Aker

Çiğli: Orhan Akıncı

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