TİP İzmir adaylarını açıkladı

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin adaylık süreci sonlanmak üzere. TİP, 31 Mart seçimleri öncesi İzmir’de altı ilçede yarışa katılacağı adayları duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi 31 Mart seçimleri öncesi İzmir’de altı ilçede yarışa katılacağı adayları duyurdu. Buna göre DEVA Partisi eski ilçe başkanı Süleyman Şencan TİP’in Kemalpaşa Belediye Başkan adayı oldu.

TİP'in İzmir hesabından "Şeffaf, denetlenebilir, halkçı, kamucu, emekçi dostu bir belediyecilik için Kemalpaşa’da oylar Süleyman Şencan’a, oylar TİP’e" paylaşımı yapıldı.

Şeffaf, denetlenebilir, halkçı, kamucu, emekçi dostu bir belediyecilik için Kemalpaşa’da oylar Süleyman Şencan’a, oylar TİP’e. pic.twitter.com/wPvfCaePe5 — Türkiye İşçi Partisi - İzmir (@tipizmiril) February 15, 2024

Açıklanan adaylar şöyle:

Kemalpaşa: Süleyman Şencan

Urla: Aytekin Aktaş

Selçuk: Uğur Fırat

Güzelbahçe: Fikret Sapmaz

Seferihisar: Sevay Aker

Çiğli: Orhan Akıncı