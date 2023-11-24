TİP İzmir İl Örgütü'nden kadına şiddete tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın toplantısıyla erkek şiddetine ve cezasızlık politikasına tepki gösterdi. Açıklama yapan TİP İzmir İl Yöneticisi Aslı Yapar, Türkiye’nin kadınlar için bir şiddet mahalli olduğunu ifade etti. Yapar, “Mirabel kardeşlerden beri sorumluları da sorumlularla yılmadan mücadele etmeyi de biliyoruz. Biz milyonlarız, gücümüz dayanışmamızda, emeğimizde, haklarımızda. Katledilen kadınları aklınıza mıh gibi kazıyacağız, adaleti sağlayacağız” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Alsancak’taki parti binasında basın toplantısı düzenledi.

“TÜRKİYE KADINLAR İÇİN ŞİDDET MAHALİ”

Açıklamayı yapan TİP İzmir İl Yöneticisi Aslı Yapar, şunları söyledi:

“Türkiye, kadınlar için şiddet mahali; her gün onlarca kadın evde, işte, sokakta şiddete uğruyor, öldürülüyor. Şiddete uğrayan binlerce kadın korumasız bırakılıyor. Devletin korumasızlık politikaları ve Anayasa'ya müdahale niyeti ile görüyoruz ki bu şiddetin mağduru biz kadınlar bir kez daha görünmez, bir kez daha yok sayılan oluyoruz.

“ÇALIŞAN HER 4 KADINDAN 1’İ ASGARİ ÜCRET DAHİ ALAMIYOR”

Şiddet yalnız fiziksel olarak kendini göstermiyor. Kadınların yüzde 70’inin kayıtlı bir işte çalışamadığı, çalışan her dört kadından birinin asgari ücret dahi alamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Agrobay'daki işçi kadınları, sendikalı oldukları için işten çıkaran zihniyetle sendikalı olduğu için işvereni tarafından kocasına şikayet edilen ve şiddet görmesine sebep olan zihniyetin aynı amaca hizmet ettiğini biliyoruz. İş yerinde halen eşit işe eşit ücret alamadığımız, sendikal mücadele yollarımızın kapatıldığı, bilinçli olarak eve kapatılma koşullarının yaratıldığı bu sömürü düzenini yıkana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

“SAVAŞLARDA TECAVÜZE UĞRAYAN GANİMET SAYILAN YİNE KADINLAR”

Hatay'da ve tüm deprem bölgesinde hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Tabii ki bu zor koşullarda evinin, çocuklarının, kocasının, yaşlı bakımının sorumlusu olarak görünen deprem bölgesi kadınları hem bunlarla uğraşırken bin kat daha eziliyor hem aile içi şiddete daha fazla maruz kalıyor hem de hijyenik yaşam koşulları sağlanamadığı için çeşitli kadın hastalıklarına yakalanıp bunlarla baş etmeye çalışıyorlar. Binlerce yıldır savaşlarda da en çok zarar gören, tecavüze uğrayan, savaş ganimeti sayılan yine kadınlar. Saldırılarını kesmeyen İsrail, Gazze'de binlerce sivil öldürüyor. Öldürülenlerin yüzde 70'inin ise kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu insanlık suçu derhal bitirilmeli, işgalci İsrail Filistin topraklarından defolmalıdır. Yüreğimiz ve dayanışmamız Filistinli kadınlar ve Filistin halkıyla olmaya devam edecektir.

“ON YILLARDIR MÜCADELE EDEREK KAZANDIĞIMIZ HAKLARIMIZ YOK EDİLMEK İSTENİYOR”

Tüm yaşamımızı saran şiddet döngüsü saray rejiminin cezasızlık politikalarıyla azalmak bir yana gün geçtikçe çoğalıyor. On yıllardır mücadele ederek kazandığımız haklarımız yok edilmek isteniyor. Kadın katilleri, tecavüzcüler bir bir salınırken yasaları bile uygulamayanlar daha fazla kadın ve LGBTİ+ düşmanı Anayasa yapmaya cüret ediyor. Bir gece yarısı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlar, 6284'ü hedef haline getirenler, yoksulluk nafakasını bile tartışmaya açanlar, ‘küçüğün rızası’ söylemini üretenler, imam nikahına, dini makamların arabuluculuğuna onay verenler, yaşadığımız erkek şiddetinin birinci dereceden sorumlusudur. Okul çocuklarına bir öğün yemek sunmayı bile çok görenlerin ‘kutsal aile’ demagojilerini biliyoruz, LGBTİ+ yurttaşlar için cadı kazanı kaynatanları, memleketi kadın mezarlığına çevirenleri bildiğimiz gibi. Mirabel kardeşlerden beri sorumluları da sorumlularla yılmadan mücadele etmeyi de biliyoruz. Biz milyonlarız, gücümüz dayanışmamızda, emeğimizde, haklarımızda. Katledilen kadınları aklınıza mıh gibi kazıyacağız! adaleti sağlayacağız. Yaşasın kadınlar! Yaşasın kadın dayanışması!”