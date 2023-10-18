TİP'ten Ankara'da eylem: İsrail ile ilişkiler kesilsin

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bugün Ankara Büyükelçiliği Konutu önünde protesto etti. Basın açıklamasını okuyan TİP Ankara İl Yöneticisi Ece Duru, "Gazze'de dün El Ehli Hastanesi’ni hedef alan, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran, etnik temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren, Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Ankara Kızılay'daki Olgunlar Caddesi Madenci Anıtı’ndan İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu'na yürüdü.

Konutun önünde yapılan açıklamayı TİP Ankara İl Yöneticisi Ece Duru okudu. Duru, şunları söyledi:

"GAZZE'DE DÜN EL EHLİ HASTENESİNİ HEDEF ALAN SALDIRI BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

"Arkasına emperyalist güçleri alan İsrail, modern tarihin en kanlı katliamlarına devam ediyor. Gazze'de dün El Ehli Hastanesi’ni hedef alan, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran, etnik temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren, Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz.

İsrail savaş aygıtı, bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde. Çünkü İsrail onlar için büyük bir askeri üs. Çünkü emperyalist Ortadoğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak var. Hem de halkları yok etmek pahasına. Yalnız ABD değil, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı dahi suç hale getirmeye çalışan bu işbirliğine lanet olsun.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLSİN"

Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayımlamak değil. İsrail ile ticaret alanında, güvenlik alanında işbirliğine devam edip, İsrail Büyükelçisi'ne nota dahi vermeyip kınama mesajları yayımlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz. Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD ile birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız. Kabul etmedik. Bugün de bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. Bugün yapılması gereken somut adımlar atmak, yaptırım uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren ABD'nin İncirlik'te, Kürecik'te üslenmesini kabul etmiyoruz. Bu üsler derhal kapatılsın. İsrail ile ilişkiler kesilsin. Her tür anlaşmaya son verilsin.

Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Türkler, Ermeniler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Hiçbir halkın bir diğerine düşmanlığı yok, olamaz. Dünyanın dört bir yanında bütün halklar, devrimci, ilerici güçler işgal politikalarına karşı duruyor. Halklara düşmanlık edenler emperyalistlerdir, onların işbirlikçileridir.

"BİZ HALKLARIN KARDEŞLİĞİNDEN, BARIŞTAN YANAYIZ. BİZ FİLİSTİN'İN DİRENİŞİNDEN YANAYIZ"

Halkları birbirine düşürmeye çalışanlara, düşmanlık tohumları atanlara, silah tüccarlarına lanet olsun. Orta Doğu'da yayılmacı emelleri olanlara lanet olsun. Biz dil farkı, din farkı bilmeyiz. Biz halkların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Biz Filistin'in direnişinden yanayız. Kahrolsun emperyalistler, eli kanlı katiller ve onların işbirlikçileri. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın özgür Filistin."