TİP'ten Bahar Feyzan'ın 'CHP 30 milyon TL verdi' iddiasına suç duyurusu

TİP, gazeteci Bahar Feyzan'ın "Seçimden önce CHP, TİP’e 30 milyon TL verdi" iddiasını yargıya taşıyor. TİP'ten yapılan açıklamada, "Suç duyurusunda bulunacak, tazminat davası açacağız" denildi."

Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP'nin seçimden önce TİP’e 30 milyon TL verdiği iddiasında bulunan gazeteci Bahar Feyzan hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açacağını duyurdu.

Gazeteci Bahar Feyzan, kendi internet sitesinde yayımladığı "CHP’nin Bütçesi Deniz Yemeyen Keriz mi?" başlıklı yazısında, seçimden önce CHP'nin TİP'e 30 milyo TL verdiği iddiasında bulunmuştu.

Feyzan, "Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; 'Varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek' demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 milyon TL sermaye ile çıktı" ifadelerine yer vermişti.

TİP'TEN AÇIKLAMA

TİP'ten iddiayla ilgili "Zorunlu açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada ise, Feyzan hakkında tazminat davası açılacağı bildirildi.

Partinin açıklamasında, "Avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır... Elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır" denildi.

TİP'ten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Zorunlu açıklama

Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır.

TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi “gazetecilerin”, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TİP Basın Bürosu"