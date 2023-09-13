TİP'ten 'Can Atalay' açıklaması: AYM karar vermezse 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyeceğiz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında AYM bir karar vermezse 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlayacağını ilan etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, gazetecilerle bir araya geldi. Baş, Anayasa Mahkemesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi olan 1 Ekim'e kadar tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında bir karar verilmezse Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacağını duyurdu.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; İstanbul'daki Taksim Square Hotel'de düzenlenen buluşmada, Baş ve Kadıgil gazetecilerin sorularını yanıtladı.

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul ve Hatay'dan toplam 4 milletvekili çıkaran TİP'in, seçim sürecinden sonra bir adım geri çekilerek kongre süreci başlattığını ifade ederek söze başlayan Baş, yeni dönemde atacakları adımları açıkladı.

"Seçimden sonra hem yurttaşlarda hem bizde bir üzgün olma hali var" diyen Baş, "Üzgün olma hali yerini yavaş yavaş öfkeye bıraktı" ifadelerini kullandı. Seçimden önce TİP'e oy vermeyen çok sayıda kişinin pişmanlık duyduğunu da ifade eden Baş, "Bu seçim sonuçlarında olumsuz tek şey, iktidarın kazanması değil, muhalefetin kazanmayı başaramaması oldu. TİP, son 40 yılda sosyalist soldan bakınca başarılamamış bir örgütlülüğü sağladı. Ama kuşkusuz bu bizim için yeterli değil" dedi.

87 seçim bölgesinde seçime girmiş olmaları halde oy oranlarının daha yüksek olacağına vurgu yapan Baş, "Böylesi baskıcı bir iktidarı sadece seçimlerle yenilgiye uğratmak mümkün değil. Tayyip Erdoğan, kendi lehine bir kutuplaşma yarattı. Bunu kırma potansiyeli olan yapı bizdik. Yeterince dönüştüremedik. Ama önümüzdeki dönem en önemli görevlerimizden biri budur" diye konuştu.

Yaptıkları araştırmada kendilerine oy verenlerin yüzde 16'sının geçmişte AKP ve MHP'ye oy verdiğini, yüzde 21'inin ise geçmişte hiç sandığa gitmediğini ifade eden Baş, "Genel yenilgi halinin içinde TİP'in aldığı oyun kıymetli olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Biz hedeflerimize ulaşmışız gibi görünüyor ama memleketteki durum buradaki sonucu olumsuz etkiliyor" dedi.

"Türkiye İşçi Partisi, tıpkı 60'lı yıllardakine benzer şekilde, 'TİP gibi muhalefet yapmak' sözünü geçmiş dönemde gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde, kazanım siyaseti yapacağız. Belki de önümüzdeki dönemde birden fazla sosyalist belediye göreceğiz" ifadelerini kullanan Baş, şunları da söyledi:

"KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Bir kısım yerlerde CHP'nin 'Buralar nasıl olsa AKP'ye karşı olanların sayesinde benim' tembelliğine son vereceğiz. Oralarda ciddi bir yarış olacak. Bir kısım yerlerde de AKP'nin kalesi olan bölgeleri kazanmak için çalışacağız"

14 Mayıs'ta TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ancak cezaevinden tahliye edilmeyen Can Atalay konusunda "Hatay halkına bir borcumuz var. Hatay'da gezici ofisler oluşturup Can Atalay'ın yokluğunu hissettirmeyeceğiz" diyen Baş, TBMM'nin açılacağı 1 Ekim'den itibaren yol haritalarını şöyle anlattı:

"1 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse, biz Meclis'in açılışına katılmayacağız ve Hatay'a gideceğiz. Hatay halkı bize ne görev verirse onu yapacağız. Burada durun derse duracağız, Ankara'ya yürüyün derse Hatay'dan yola çıkıp Ankara'ya yürüyeceğiz"