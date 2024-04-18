TİP'ten Merkez Bankası ve AKP'ye asgari ücret tepkisi

TİP İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta, asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası ile bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı protesto etti. Yapılan açıklamada, “Eğer temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelmezse, Türkiye İşçi Partisi olarak tüm gücümüzle iktidarın yakasına yapışacağız, Türkiye’nin her yerinde sokaklarda olacağız” denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti.

TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı’nın hemen görevden alınması istedi. TİP’in açıklaması şöyle:

"Türkiye'de ücretli çalışanların çoğunluğu, asgari ücret ve civarında ücret almaktadır. Bugün asgari ücretli bir işçi geliriyle ay sonunu getiremezken, Merkez Bankası Başkanı ne hakla milyonlarca işçinin yoksulluğa mahkum edilmesini isteyebilmektedir? Kirasını nasıl ödeyeceğini, çocuğunun karnını nasıl doyuracağını düşünen milyonlarca işçinin hayatı üzerine söz söylemek Merkez Bankası Başkanı'nın ne haddi ne de görevidir.

"ENFLASYONUN NEDENİNİ EMEKÇİLERİN ÜCRETLERİNDE ARAMAK HÜKÜMETİN SEÇİM SONRASI PROGRAMINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

Seçimlerin ardından Saray rejimi, krizin faturasını halka yükleme derdine düşmüş, krizin nedenini Koç Holding'in, Cengiz'in, banka patronlarının tarihi rekor kârları yerine, ay sonunu zor getiren işçilerin ücretlerinde aramaya başlamıştır. Ayın sonunu getiremeyen, ekonomik şartlarında hiçbir olumlu gelişme bulunmayan, çoğunluğu asgari ücret ve civarında maaş alan işçilerin yoksulluğa mahkum edilmesini hangi yüzle isteyebilirsiniz? Kendi yarattığınız krizi, işçinin lokmasından kısarak çözmeye çalıştığınızın farkındayız.

"ÇALIŞMA BAKANININ GÖREVİ MİLYONLARCA İŞÇİYİ AÇLIĞA-YOKSULLUĞA MAHKUM ETMEK MİDİR?"

Bu ülkedeki milyonlarca emekçinin ekmeğine göz diken Merkez Bankası Başkanı, bir gün daha bu görevde durmamalıdır. Konu çeşitli sermaye kesimlerinin çıkarı olunca, geçmişte sık sık Merkez Bankası başkanlarını görevden alan Erdoğan, şimdi milyonlarca emekçinin ekmeğine göz diken Merkez Bankası Başkanı’na neden tek bir söz etmiyor? Bu cüreti gösteren Merkez Bankası Başkanı, hemen görevden alınmalıdır.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün yaptığı açıklama da Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamasının aslında hükümetin görüşü olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma Bakanı’nın görevi işçilerin koşullarını iyileştirmek midir, milyonlarca işçiyi açlığa-yoksulluğa mahkum etmek midir?

Eğer temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelmezse, Türkiye İşçi Partisi olarak tüm gücümüzle iktidarın yakasına yapışacağız, Türkiye’nin her yerinde sokaklarda olacağız."