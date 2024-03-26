TİP, uzman raporunu açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar deepfake mi?

TİP, Gökhan Zan'ın 'montaj' dediği video kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, videodaki ses ve görüntü kayıtlarında 'değiştirmeye yönelik' bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen eski futbolcu Gökhan Zan'a ait olduğu ve para pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili tartışma gündemdeki yerini koruyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; TİP, kayıtlara ilişkin uzman mütalaasını açıkladı.

Raporda; analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu, ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığının görüldüğü belirtildi.

Öte yandan Gökhan Zan ve Turgay Kocakaya'nın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde 'deepfake teknolojisinin kullanılmadığı, Kocakaya'nın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edildiği aktarıldı.

'DEEPFAKE TEKNOLOJİSİ KULLANILMADI'

Uzman mütalaasında şu ifadeler yer aldı:

- Videolar Adobe Premiere Pro ve Movavi Video Suite 2024 programlarıyla detaylı incelendiğinde videonun başlangıçtan sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay bir değişiklik veya frekansta beklenmedik dalgalanmalar olmadığı tespit edilmiştir.

- Videoların ses analizi Speech Analyzer 3.1.2.0 ve About Sonic Visualiser 4.5.2 programlarıyla analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, Konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu. Ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür.

- Videoların WhatsApp aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmasından dolayı video exif bilgilerinin WhatsApp tarafından silinmesinden dolayı teknik analiz yapılamamıştır.

- WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da konuşan kişilerin Gökhan ve Turgay isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı video incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin yüzünün telefona yansımasından dolayı kirli sakallı ve bıyıklı bir şahıs olduğu tespit edilmiştir.

- WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı video incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin kendi beyanında görüşme anında Ankara’da olduğunu belirttiği tespit edilmiştir. Bu bilginin doğruluğunun araştırılması için ilgili kişiye ait GSM numarasının HTS kayıtlarının Savcılık veya Mahkeme Kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan talep edilip incelenmesi ile kesinlik kazanabileceği tespit edilmiştir.

- WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da Turgay isimli şahsın görüşmeyi tuvaletten yaptığını beyan etmesine rağmen video incelemesinde görüşmenin araç içerisinden yapıldığı tespit edilmiştir.

- Yapılan iki video arasında yapılan karşılaştırmalı teknik incelemeler ve analizler sonucunda iki video da konuşan kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edilmiştir.

- WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da Gökhan isimli şahsın ve Turgay isimli şahsın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde DeepFake teknolojisinin kullanılmadığı, WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı videda ise Turgay isimli şahsın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

- İki video içerisinde görüşme yapan şahısların kimliklerinin tespit edilebilmesi için şahısların seslerinin teknik cihazlar aracılığı ile sessiz bir ortamda kayıt yapıldıktan sonra video sesleri ile karşılaştırmaları analizlerinin yapılması sonucu şahısların tespit edilebileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

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NE OLMUŞTU?

TİP, 17 Mart’ta bir açıklama yayımlayarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuştu. Yazılı açıklamada, “Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti” ifadelerine yer verilmişti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise “Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum” dedi. Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını öne sürmüştü.