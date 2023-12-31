TİP, yerel seçim politikasını belirledi

TİP'in, yerel seçimlere 13 ilde kendi logosu ve adayıyla gireceği, İstanbul ve Ankara adaylarını gözden geçireceği, kayyum atanan şehirlerde ise aday çıkarmayacağı belirtildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yerel seçimlere 13 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar verdi. Kayyum atanan illerde aday göstermeme kararı alan TİP'in, Ankara ve İstanbul adaylarını da değerlendireceği belirtildi.

TELE1’den Onur Öncü’nün haberine göre, TİP yerel seçim gündemli Merkez Yürütme kurulu ( MYK ) toplantısını yaptı ve MYK’de ortaya çıkan sonuç metnini Parti Meclisi’ne ( PM) gönderdi. Buna göre TİP, ilk etapta Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde kendi logosu altına seçime girecek.

TİP, 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi ( HDP) tarafından kazanılan ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri’nde ise aday göstermeyecek.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK BELEDİYELER

TİP, MYK toplantısında ortaya çıkan PM’ye gönderilen genelgede, aralarında, 2019 yerel seçimlerinde AKP’den kazanılan İstanbul ve Ankara’nın da olduğu birçok ilde adaylarını belirlemeyi ancak bu şehirlerde muhalefetin belirleyeceği diğer aday profillerine göre, kendi adaylarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. İlerleyen zamanlarda kararı yeniden gözden geçirilecek Büyükşehir belediyeleri şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Muğla, Mersin.

DEFNE'DE İTTİFAK

Son olarak 9-10 Aralık tarihlerinde Hatay’ın Defne ilçesinde, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Kaldıraç, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Yerel Yönetimler çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay sonrası 31 Mart 2024 yerel seçimleri için “Sol İttifak” kurulması kararı çıktı ve Hatay Defne’de TİP çatısı altında seçime girme kararı alında.

TİP, MYK’sinden çıkan sonuca göre 'Sol İttifak' olarak Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri, Erzincan merkez ve beldeleri, Ardahan’ın Damal, Hanak ve Göle ilçelerinde seçime girecek.