TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan ne kadar oy aldı?

TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiği, ardından ise adaylıktan çektiği Gökhan Zan’ın aldığı oy oranı belli oldu.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiği ardından adaylıktan çektiğini açıkladığı Gökhan Zan’ın aldığı oy oranı belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre eski milli futbolcu Gökhan Zan, yüzde 2,01 oy aldı. TİP’in adaylıktan çekmesine rağmen adaylığının kesinleşmesi nedeniyle seçimlere giren Zan’a kesin olmayan sonuçlara göre sandıklardan 15 bin 688 oy çıktı.

AKP 8, CHP 4, MHP, BBP VE TİP 1’ER İLÇE BELEDİYESİ KAZANDI

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Altınözü Belediyesi'ni AKP’li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AKP’li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AKP’li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AKP’li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AKP’li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AKP’li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AKP’li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AKP’li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı.