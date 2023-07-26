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TIR'ın dorsesinde havasız kalan 2 göçmenin cesedi bulundu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'da 2 göçmenin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre göçmenlerin havasızlık sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Olay ile ilgili TIR sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

Güncel
  • 26.07.2023 17:04
  • Giriş: 26.07.2023 17:04
  • Güncelleme: 26.07.2023 17:15
Kaynak: DHA
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TIR'ın dorsesinde havasız kalan 2 göçmenin cesedi bulundu
Fotoğraf: DHA

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'da 2 göçmenin cesedi bulundu. Göçmenlerin ilk belirlemelere göre havasızlıktan öldüğü belirtildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 1 erkek cesedi bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cesedin bir göçmene ait olduğunu belirledi.

Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

Ekipler, daha sonra TIR'ın başka bir bölümünde 1 cesede daha rastladı. Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

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