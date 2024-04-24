Tıraş ücretini fazla bulan müşteri berber dükkanına ateş açtı: “100 lira için vurulacaktık”

İstanbul Beyoğlu’nda 150 lira olan saç tıraşı fiyatını fazla bulan müşteri, iş yerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili olarak konuşan Hikmet Zengin, “100 lira için vurulacaktık” dedi.

İstanbul’da tıraş fiyatını fazla bulan müşteri, berbere ateş açtı.

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu’ndaki Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti.

Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin’in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi.

Bunun üzerine berber de “120 lira olur” dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi.

Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı.

Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti.

Mustafa D., İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

“100 LİRA İÇİN VURULACAKTIK”

Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi Hikmet Zengin, “Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok.” dedi.