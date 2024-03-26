Tırnaksız bıraktığınız ellerimiz iki yakanızda

Havva GÜMÜŞKAYA

Agrobay Seracılık’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Tarım-Sen üyesi işçileri İzmir Bergama’dan başlattıkları yürüyüşün sekizinci gününde Ankara’ya ulaştı. “Tırnaksız bıraktığınız ellerimizle yakanızdayız” yazılı pankart taşıyan işçiler, “Hakkımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi.

Kod 46 maddesiyle tazminatsız işten çıkarılan işçilerin mücadelesi 23 Ağustos 2023’ten bu yana verdiği mücadele sürüyor. Yedi aylık süreçte taleplerinin görmezden gelinmesi üzerine işçiler, bu mücadeleyi Ankara’ya taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gelen işçiler, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’ten randevu alabildi.

İşçilerden 61 yaşındaki Naime Tekkahraman, “Saf klorla çalışıyorduk. Tırnaklarım döküldü. Bu benim tırnak hakkımdır. Hakkımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim” diye konuştu. İşçilerden Şehriban Kapaklıkaya, “Biz buraya kavgaya, dövüşe gelmedik. Hakkımızı almaya geldik. Çözüm alana kadar buradan dönmüyoruz” dedi.

Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ise temel hakların talep edildiğini belirterek, "Bunlar beş dakikada çözülebilecek taleplerdi. Kimse bu meseleyi çözme noktasında inisiyatif göstermedi. Bu yürüyüş, bir teşhir yürüyüşüdür. Bu yürüyüş bir utanç yürüyüşüdür. Bu sorunu çözememek, insanları mağdur etmek ülkenin utancıdır. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.