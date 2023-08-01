TİS görüşmeleri bugün başlıyor

Ekonomi Servisi

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 2024 ve 2025 yılındaki zamlarını ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Görüşme öncesi yüzde 100'ün üzerinde zam isteyen sendikalar, kira yardımı yapılması ve seyyanen artışın memur emeklileri içinde geçerli olmasını talep ediyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi olmak üzere toplam 6 milyon 250 bin kişinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmelere KESK, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, iktidar temsilcileriyle masaya oturacak. İlk toplantı Çalışma Bakanı ve sendika başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek.

SENDİKALAR NE İSTİYOR?

KESK; en düşük memur maaşının büyükşehirler için 47 bin 500 TL, diğer şehirler için 45 bin TL’ye yükseltilmesini talep etti. Ayrıca KESK; memurlara büyükşehirler için 7 bin 500 TL, diğer şehirler için 5 bin TL kira yardımı verilmesini, mevcut sosyal yardımların ve maaş zamlarının yoksulluk sınırdaki artış oranında güncellenmesini talep ediyor.

Memur Sen; maaşlarda 1650 TL artış, 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyor. Memur Sen ayrıca aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, dini bayramlarda 4 bin 850 TL ikramiye, 2 bin TL eş yardımı ve 500 TL çocuk yardımı talep ediyor.

Kamu Sen; 2024’ün tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100 artış, 2025’in tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58.4 zam istiyor. Taleplerin karşılanması durumunda 25 bin 51 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı 2024’te 50 bin 153 liraya; 2025’te de 79 bin 442 liraya çıkacak.

TOPLANTI TAKVİMİ

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı’nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.