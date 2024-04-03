TİS görüşmeleri tıkandı, işçiler grev kararı aldı

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, Hollanda menşeli Power Packer (Ergun Hidrolik) işletmesinde toplu iş sözleşme görüşmelerinde (TİS) anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmede çalışan işçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası ve işveren arasında bir süre önce başlatılan TİS görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Sendikanın X hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin tıkanması üzerine metal işçilerinin Anayasal hakları olan 'grev' hakkını kullanma kararı aldıklarını duyurdu. Fabrika yönetiminin uzlaşmaz tavırlarına karşı grev kararını işyerinin kapısına astıklarını belirten işçiler, emeklerinin karşılığını alıncaya dek mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.